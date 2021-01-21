الحكيم يؤكد للسفيرين الامريكي والبريطاني اهمية الانتخابات المبكرة والرقابة الدولية عليها دون المساس بالسيادة العراقية

2021/01/21 | 16:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس تحالف / عراقيون /عمار الحكيم مع السفيرين الاميركي ماثيو تولير والبريطاني ستيفن هيكي لدى بغداد ، كل على حدة ، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد من جهة وواشنطن ولندن من جهة اخرى.واكد الحكيم خلال استقباله السفيرين :" اهمية الإنتخابات المبكرة والإلتزام بموعدها المحدد، وضرورة الرقابة الدولية عليها دون المساس بالسيادة العراقية ،ودون التدخل بآليات عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".كما اكد اهمية التحالف العابر للمكونات كونه يمثل متغيرا ستراتيجيا في العملية السياسية في العراق ،حيث سيؤسس الى ثنائية الموالاة والمعارضة وينتج فريقا متجانسا مسؤولا عن النجاح والفشل، وسيقضي على الشعارات والخطابات الطائفية والعنصرية ويشجع على اندماج القوى السياسية ويضع حدا للتعددية الحزبية ، التي باتت فوضى سياسية اكثر منها حرية سياسية ./انتهى9

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