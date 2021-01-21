واشنطن تندد بالاعتداء

2021/01/21 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة، الخميس، الهجومان الانتحاريان اللذان استهدفا منطقة تجارية مكتظة وسط بغداد، وأسفرا عن مقتل إصابة عشرات المدنيين.

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