سلف للموظفين والمتقاعدين والتسليم خلال 72 ساعة من التقديم .. شرطان وحيدان وممكنان

2021/01/21 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد ، قرب إطلاقه سلفاً للموظفين والمتقاعدين ، فيما حدد شرطين للحصول عليها.وقالت المتحدث بأسم مصرف الرشيد امال الشويلي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن " المصرف استأنف العمل مجدداً بمنح القروض للمواطنين بعد أن توقف نهاية العام الماضي لأغراض تطبيقية معمول بها سنوياً".واضافت " بالنسبة للسلف الخاصة بالموظفين والمتقاعدين ستطلق في الايام المقبلة بعد أكمال النظام الالكتروني الذي يتيح للمستفيد الحصول على القرض خلال 72 ساعة".ولفتت إلى ان "الشروط بسيطة وتتمثل بأن يكون الموظف وطن راتبه في مصرف الرشيد ومن حملة بطاقة الماستر كارد ويراجع المصارف مقدما متسمسكاته المطلوبة".واشارت إنه "بعد العمل بالنظام الالكتروني سيكون للموظف والمتقاعد القدرة على التقديم للسلفة عبر الانترنت ويحدد له موعد بعدها ويذهب للاستلام بعد استكمال الاجراءات".ويوم الثلاثاء الماضي، وجه مصرف الرشيد ، باستئناف ترويج المعاملات الخاصة بالقروض بعد توقفها، نهاية العام الماضي.وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وجه كافة فروعه في بغداد والمحافظات بترويج المعاملات لكافة القروض بعد ان تم ايقافها لاغراض التطبيق السنوي"، مشيراً إلى "اطلاق العمل بكافة أنواع الائتمان". واليوم ، اعلن مصرف الرافدين، عن منح قروض 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف قرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية".واضاف انه "في حال طالب القرض كان موظفا يتم منحه قرض 100 مليون دينار كحد اعلى اما في حال طالب القرض كان مواطنا فيتم منحه 50 مليون دينار كحد اعلى".وأشار بيان المصرف الى انه "تم تمويل وتسويق عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرمون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض".

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