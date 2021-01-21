فوز صعب للكرخ على الكهرباء بدوري الكرة الممتاز

2021/01/21 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

إجتاز فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الخميس (21 كانون الثاني 2021) نظيره الكهرباء بصعوبة وبالهدف الوحيد، في لقاء جرى على ملعب الساحر احمد راضي ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز، فيما تعادل الديوانية وزاخو سلبيا، والامانة ونفط الوسط 1-1،وفوز الميناء على القاسم 2-1.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" الشوط الاول للقاء الكرخ والكهرباء شهد أداءً لم يرتقي حتى للوسط، لينتهي سلبياً بالنتيجة، وبنفس النتيجة للشوط الاول أيضا، انتهى لقاء الديوانية وزاخو، بينما تقدم الميناء بهدف على القاسم، والامانة على نفط الوسط بالهدف الوحيد أيضا".

واضاف،" ومع بداية الشوط الثاني أعلن محمود خليل عن هدف السبق للكرخ عند الدقيقة 52،لينتهي اللقاء بهدف محمود خليل الوحيد

، فيما استمرت نتيجة التعادل السلبي حتى نهاية لقاء الديوانية وزاخو، وتمكن نفط الوسط من ادراك التعادل في الشوط الثاني لتنتهي المباراة 1-1، وبنتيجة 2-1 انتهت مباراة الميناء والقاسم لصالح الاول".

وتختتم الجولة (15) يوم غد الجمعة بخمس مباريات في بغداد والمحافظات.

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