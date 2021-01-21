2021/01/21 | 16:20 - المصدر: سفن سكاي

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اكد المحامي محمد مجيد الساعدي في تصريح لـ 7sky، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان يتقاضى راتب قاض فقط

الساعدي اضاف ايضا انرئيس مجلس القضاء الاعلى لا يتقضاى راتب وامتيازات ومخصصات مثل بقية الرئاسات الاخرى، وكل مخصصاته لا تتجاوز المئة الف دينار عراقي، في وقت تخصص المليارات من الدنانير في الموازنة لمسائل التنظيف في القصور الرئاسية وغيرها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي: رئيس مجلس القضاء الاعلى يتقاضى راتب قاض فقط 7 SKY TV.

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