2021/01/21 | 16:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسعودي يطالب الحكومة بتحقيق عاجل في تفجيري الطيران ومحاسبة القتلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسعودي يطالب الحكومة بتحقيق عاجل في تفجيري الطيران ومحاسبة القتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).