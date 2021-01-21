السيد عمار الحكيم للسفيرين الامريكي والبريطاني: ضرورة مراقبة الانتخابات دون التدخل بعمل المفوضية

2021/01/21 | 16:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، مع السفيرين الأميركي ماثيو تولير والبريطاني ستيفن هيكي لدى بغداد كلا على حدة تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد من جهة وواشنطن ولندن من جهة أخرى.

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