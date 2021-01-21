المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة ويتعهد باستمرار دعم الاقتصاد

2021/01/21 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة وبرنامج شراء السندات دون تغيير، مع مكافحة الدول ضد تزايد إصابات كورونا.

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