ارتفاح حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري المزدوج وسط العاصمة بغداد.

وقال الوزير في بيان، 21 كانون الثاني/يناير، إنّ مستشفيات العاصمة استقبلت 32 قتيلاً و110 جرحى.

وبيّن الوزير، أنّ غالبية الجرحى غادروا المستشفيات باستثناء 36 شخصًا ما زالوا يخضعون للعلاج، نافيًا تسجيل ضحايا بين أفراد الفرق الصحية وموظفي وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في وقت سابق، إنّ "المستشفيات في العاصمة دخلت حالة إنذار لاستقبال جرحى التفجيرين الانتحاريين".

وهاجم انتحاري بحزام ناسف ساحة الطيران وسط بغداد، صباح الخميس، ثم فجر آخر نفسه قرب مسقفات بيع الملابس المستعملة في الجهة المقابلة، في خرق أمني لم تشهده العاصمة منذ نحو 3 سنوات.

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