مسؤول فرنسي يرجح إغلاق عام ثالث في البلاد بسبب إصابات كورونا

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال عضو في لجنة اللقاحات الوطنية الفرنسية إن البلاد ستدخل في إغلاق عام ثالث الجديد إذا واصلت حالات الإصابات الزيادة بمعدلات عالية.

وقال عالم الأوبئة أوديل لوناي، لـ BFM TV يوم الخميس: “إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع ، فسيتعين علينا اللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى”.



“يجب أن نفكر بجدية في فرض حظر على الأشخاص المعرضين للخطر”.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا بلغ 2.965.117، وإجمالي الوفيات 71652.

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