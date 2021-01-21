زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الفلبين

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، رصد زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر في البحر بالقرب من الفلبين.

وقال المركز ان “زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر، تم رصده في البحر بالقرب من الفلبين”.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 122 كيلومترا.

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