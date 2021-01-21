تسجيل 809 اصابات جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع معها الإجمالي إلى 12977 حالة.

وبحسب الموقف الوبائي الذي اصدرته الوزارة، تم تسجيل 809 إصابات جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 611407 إصابات، كما سجلت الوزارة 1805 حالات شفاء، ليصل الإجمالي إلى 576725 حالة اي ما نسبته 94.3% .

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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