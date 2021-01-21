العراق يسجل 809 إصابات جديدة بكورونا

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي ليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 809 إصابات جديدة و1805 حالات شفاء و9 وفيات.

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