الصحة تعلن إرتفاع حصيلة تفجيري بغداد إلى 32 شهيداً و110 جرحى

2021/01/21 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إرتفاع حصيلة تفجيري العاصمة بغداد إلى 32 شهيداً و110 جرحى.وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح صحفي، ان “حصيلة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد ارتفعت إلى 32 شهيداً و110 جرحى”.وأضاف، ان “المستشفيات بقيَ فيها حاليا 36 جريحاً فقط يتلقون العلاج، ولم يستشهد أي جريح في مؤسساتنا الصحية”.

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