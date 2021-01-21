2021/01/21 | 16:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص انقرة تعزي بغداد: نقف الى جانب العراق في مواجهة الارهابيين 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقرة تعزي بغداد: نقف الى جانب العراق في مواجهة الارهابيين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقرة تعزي بغداد: نقف الى جانب العراق في مواجهة الارهابيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).