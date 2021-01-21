2021/01/21 | 16:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يأمر بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية والاستخبارية المسؤولة عن حادث ساحة الطيران

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