2021/01/21 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما عملا وحشيا عبثيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما عملا وحشيا عبثيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما عملا وحشيا عبثيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).