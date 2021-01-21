خبير امني: تفجير الطيران ضرب لقلب الدولة ويحمل بصمات مخابراتية وصراعات سياسية

2021/01/21 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

عد الخبير الامني عدنان الكناني، الخميس، تفجير ساحة الطيران بانه ضرب لقوة الدولة في قلب سيطرتها وينذر بقادم اسوأ ، مبينا ان الدولة وضعت كل اجهزتها الاستخبارية في الباب الشرقي مما يثير التساؤلات بالخروقات.

وقال الكناني لـ/المعلومة/ ان “الاجهزة الاستخبارية التي نشرتها الدولة بمنطقة الباب الشرقي اكثر منن المنطقة الخضراء واختراقها يعد ضرب لقلب الدولة”.

واضاف ان “خرق الباب الشرقي ينذر بقادم اسوأ في بقية الاحياء السكنية الفقيرة “، لافتا الى ان “الانفجار يحمل بصمات مخابراتية واجندات لدول وصراعات سياسية لكتل متخوفة من اجراء الانتخابات وضياعها مما يجعلها لا تريد اجراء الانتخابات”.

وافاد ان “التفجير رسالة اولية اذا ما عولجت بمحاسبة الواقفين خلفها ستكون الايام المقبلة اقسى”.انتهى25و

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