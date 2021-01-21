2021/01/21 | 16:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على موقع التواصل "تويتر" اليوم الخميس، على خلفية التفجير المزدوج الاخير في ساحة الطيران وسط ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يغرد معلقا على التفجير المزدوج الذي هز بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يغرد معلقا على التفجير المزدوج الذي هز بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).