طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع خلال الأسبوع الماضي

2021/01/21 | 16:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لتأتي أفضل من توقعات المحللين.

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