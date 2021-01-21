عبد المهدي: هناك من يحاول اشغال القوات الأمنية وبث الفرقة بينها

2021/01/21 | 16:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، يوم الخميس، التفجيرات التي طالت المواطنين الأبرياء في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.وقال عبد المهدي في بيان ورد لموقع الايام نيوز؛ “ندين بأشد عبارات الإدانة، ونشجب بشدة العمل الاجرامي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة الحبيبة بغداد، صباح اليوم الخميس وراح ضحيته […]

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