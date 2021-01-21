محمود خليل يقود الكرخ للفوز على الكهرباء في ممتاز الكرة

2021/01/21 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قاد محمود خليل فريقه الكرخ للفوز على الكهرباء بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب الساحر احمد راضي اليوم الخميس.

واقيمت المباراة لحساب الاسبوع الخامس عشر، حيث سجل هدفها الوحيد اللاعب محمود خليل في الدقيقة 52.

الفوز منح الكرخ ثلاث نقاط وضعته في المركز الحادي عشر برصيد 18، وبذات الرصيد يقف الكهرباء في المركز العاشر.

وفي بقية النتائج، تعادل امانة بغداد مع نفط الوسط 1-1، وتعادل الديوانية مع زاخو من دون اهداف.



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