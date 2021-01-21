الموقف الوبائي: العراق يسجل أكثر من 800 إصابة خلال 24 ساعة

2021/01/21 | 17:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العراق 809 إصابات جديدة بالفيروس، قابلها تماثل 1805 مصابًا إلى الشفاء، فيما توفي 9 مصابين".

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