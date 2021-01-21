قوباد طالباني يدين وبشدة تفجيرات بغداد

2021/01/21 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، وبشدة، اليوم الخميس، التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال طالباني في بيان: نُدين بأشد العبارات العملية الإرهابية التي استهدفت مدنیین عزل صباح الیوم فی العاصمة بغداد وأسفرت عن إستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

وأضاف: ان هذه العمليات الإجرامية التي تتكرر بين حين وآخر دليل على أن الإرهاب باق، مضيفا، انها تذكرنا بضرورة التكاتف وتوحيد الجهود و وضع الخلافات جانباً من أجل دحره والقضاء عليه لكي ينعم جميع العراقيين بالأمن والأمان.

PUKmedia اعلام نائب رئيس حكومة الاقليم

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