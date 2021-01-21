وزير البيشمركة يهنئ PUKmedia

2021/01/21 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، رئيس تحرير والكوادر الاعلامية، بمناسبة 18 عاما على تاسيس موقع PUKmedia.

وقال اسماعيل في برقية تهنئة:

اهنئكم بمناسبة 18 عاما على تاسيس موقع PUKmedia، واتمنى لكم خطوات متقدمة نحو مرحلة جيدة في اطار الاعلام والصحافة الالكترونية.

PUKmedia موقع متوازن وتعامل دائما بمهنية وموضوعية مع الاحداث.



وكان للموقع دور كبير في خدمة الفكر والتوعية الوطنية ووحدة صف واجماع شعبنا.

شكرا على ايصالكم دائما الاخبار والفعاليات الخاصة بقوات بيشمركة كوردستان وبمسؤولية.



اليوم كان الموقع مساعدا جيدا للرسالة الاعلامية في الاستقرار والامن القومي والوطني.

اجدد تهنئتكم واتمنى التقدم والتجدد لكم.

شورش اسماعيل

وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان

PUKmedia

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