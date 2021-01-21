أول قرار من الكاظمي عقب التفجيرات التي شهدتها بغداد

2021/01/21 | 17:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الكاظمي قوله، (21 كانون الثاني 2021)، إنه "امر بإجراء تغييرات في مفاصل الأجهزة الأمنية، عقب تفجيرات ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد".

وكشف شهود عيان لـNRT الخميس، تفاصيل بخصوص الانفجار الانتحاري وسط العاصمة بغداد.

وقال شهود، اليوم، 21 كانون الثاني 2021، إن " اشلاء الجرحى والشهداء تناثرت على البنايات المجاورة، فيما أشاروا إلى ان "التفجير الاول وقع قرب السيطرة الامنية مدخل السوق، أما الثاني وقع وسط السوق قرب تجمع للعسكريين الذين كانوا يشترون الملابس العسكرية".

وكان مصدر امني، قد اكد الخميس، وقوع انفجارين انتحاريين في سوق الملابس العسكرية بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، حيث أفاد بأن "انتحاريين اقدما على تفجير نفسيهما قرب تجمع للقوات الامنية بسوق الملابس العسكرية في منطقة الباب الشرقي".

واضاف ان التفجير اسفر عن مصرع واصابة عدد من منتسبي القوات الامنية والمواطنين.

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