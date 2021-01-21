بالصور.. الانتهاء من اعمال إكساء أرضية بوّابة القبلة لمرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السلام)

2021/01/21 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العبّاسية المقدّسة،

الخميس، عن الانتهاء من أعمال إكساء

أرضيّة بوّابة القبلة لمرقد أبي الفضل

العبّاس (عليه السلام)، وبمساحةٍ تقدّر

بـ(240) متراً مربّعاً، تمتد من الباحة

التي يطلّ عليها، ال

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