كربلاء.. مشروع طائر السمّان يُنتج 20 ألف طائرٍ شهريّاً (صور)

2021/01/21 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارةُ مشروع إنتاج طائر السمّان

أو السلوى التابع لشركة الكفيل

للاستثمارات العامّة إحدى شركات العتبة

العبّاسية المقدّسة، عن وصول إنتاجها

لـ(20 ألف) طائرٍ شهريّاً، وهناك خطّةٌ

لمضاعفة الإنتاج ليصل

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