الانتخابات الفلسطينية في كفة الميزان - سنية الحسيني

2021/01/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني جاء مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الخامس عشر من الشهر الجاري، والداعي لاجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في اطار تحولات محلية وإقليمية ودولية، لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن هذا التطور السياسي الهام.



ولا تعتبر الدعوة لاجراء انتخابات في الأراضي المحتلة حدثاً جديداً، اذ تم الإتفاق بين الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة، خلال العقد الأخير من عهد سنوات الانقسام، على اجراء تلك ......





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