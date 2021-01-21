2021/01/21 | 17:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي بشأن تفجيري الطيران الانتحاريين: ندعو لملاحقة القتلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/21 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي بشأن تفجيري الطيران الانتحاريين: ندعو لملاحقة القتلة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي بشأن تفجيري الطيران الانتحاريين: ندعو لملاحقة القتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).