الركابي: ضرورة استثمار أموال صندوق الحماية الاجتماعية في مشاريع مربحة

2021/01/21 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، على ضرورة استثمار أموال صندوق الحماية الاجتماعية في مشاريع مربحة.

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