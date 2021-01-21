تشكيل ’لجنة عاجلة’ لإنجاز معاملات ضحايا تفجيري الباب الشرقي

2021/01/21 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، بتشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وقال عطا في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 كانون الثاني 2021)، ان "محافظة بغداد تولي اهتماما بالغا لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية"، مؤكدا "الايعاز بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة التعويضات لانجاز معاملاتهم التعويضية على الفور".

وقدم العطا "تعازيه لذوي الشهداء داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وكذلك الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وعقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعاً طارئاً لقادة الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الخرق الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد صباح اليوم.

وذكر بيان مقتضب لمكتب القائد العام تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الثاني 2021) إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد".

وقدم وزير الصحة حسن التميمي حصيلة جديدة لضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد.

وقال التميمي في تصريحات تابعها "ناس"، (21 كانون الثاني 2021) إن "وزارة الصحة سجلت 32 شهيداً و110 جرحى حصيلة التفجيرين الإرهابيين في بغداد".

وأكد "عدم تسجيل وفيات للجرحى في مؤسساتنا الصحية لغاية الآن إثر التفجيرين الإرهابيين".

وهز انفجاران، الخميس، وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت السلطات الأمنية سقوط ضحايا.

وقال مراسل "ناس"، (21 كانون الثاني 2021)، إن دوي انفجار سمع من جانب الرصافة وسط بغداد ثم أعقبه انفجار آخر.

فيما قالت قيادة عمليات بغداد في بيان مقتصب، إن "التفجير ناجم عن هجوم انتحاري استهدف ساحة الطيران وسط بغداد وقد خلف ضحايا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

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