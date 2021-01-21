مكتب انتخابات نينوى : ارتفاع نسبة التسجيل البايومتري الى 60% في عموم المحافظة

2021/01/21 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/اعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى عن زيادة نسبة التسجيل والتحديث البايومتري في عموم المحافظة .وقال مصدر في اعلام انتخابات نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"نسبة التسجيل والتحديث البايومتري وصلت الى نحو 60% لغاية اليوم في عموم المحافظة ".واضاف :" تم توزيع اكثر من 600 الف بطاقة ناخب من مجموع مليون ونصف المليون ناخب يحق لهم التصويت والمشاركة بالانتخابات في محافظة نينوى ".واشار الى :" ان مكتب انتخابات نينوى فتح 140 مركزاً لاغراض التحديث والتسجيل البايومتري في عموم مناطق المحافظة ، 57 مركزاً داخل مدينة الموصل بجانبيها الايمن والايسر، و 83 مركزاً في الاقضية والنواحي "./انتهى

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