محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات تعويض ضحايا تفجيري الباب الشرقي

2021/01/21 | 17:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اوعز محافظ بغداد محمد جابر العطا بتشكيل لجنة متخصصة من دائرة التعويضات لانجاز معاملات تعويض ضحايا تفجيري الباب الشرقي.وقال المحافظ في بيان اليوم الخميس " ان محافظة بغداد تولي اهتماما بالغا لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية ، و تم الايعاز بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة التعويضات لانجاز معاملاتهم التعويضية على الفور ".وقدم العطا تعازيه لذوي الشهداء داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان و الشفاء العاجل للجرحى والمصابين./انتهى9

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