أميركا التي لا نحبها!

2021/01/21 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن يجلس المرء في منزله في بيروت ويشاهد عبر التلفزيون طقس تنصيب رئيس جديد لأميركا، فهو لن يستطيع طرد أشباح الحكام في الشرق الأوسط ممن تم تنصيبهم وفق منطق مختلف عن منطق التنصيب الأميركي.

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