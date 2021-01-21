محافظ بغداد يوعز بتشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي

2021/01/21 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعز محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة متخصصة من دائرة التعويضات لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي “.

وقال المحافظ وفي بيان صحفي، ان “محافظة بغداد تولي اهتماما بالغا لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية”.

واكد “الايعاز بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة التعويضات لانجاز معاملاتهم التعويضية على الفور”.

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