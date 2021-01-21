2021/01/21 | 17:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، على الهجوم الانتحاري الذي ضرب ساحة الطيران في العاصمة بغداد، موجهاً أصابع الاتهام إلى اسرائيل.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر: إنه “من التفجيرات الإرهابية في بغداد إلى التملق وتقبيل الاحذية من قبل نتنياهو – رغم أن هذه المرة لشخص جديد – كلها لها هدف واحد وهو الإيقاع برئيس أمريكي آخر في الفخ لزهق أرواح الأمريكيين وأموالهم بهدف مواجهة إيران”.

واضاف، “على الرغم من يأس نتنياهو المثير للشفقة ، فإن الخطط الدنيئة ضد إيران ستفشل مرة أخرى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيراني عن تفجير بغداد: الخطط ضد إيران ستفشل 7 SKY TV.

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