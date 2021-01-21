تشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي

2021/01/21 | 17:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوعز محافظ بغداد بتشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي

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