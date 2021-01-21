2021/01/21 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: واصلت عملة البيتكوين خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتراجع أدنى مستوى 32 ألف دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيتكوين تواصل الخسائر أدنى مستوى 32 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيتكوين تواصل الخسائر أدنى مستوى 32 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).