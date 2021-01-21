قادة كردستان يدينون تفجيري بغداد والاقليم يبدي استعداده لمعالجة الجرحى

2021/01/21 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت القيادات الرسمية والحزبية في إقليم كردستان، التفجيرين الإرهابيين الذين اوقعا عشرات الشهداء والمصابين في العاصمة بغداد صباح اليوم.

وأعرب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن استنكاره للعمل الاجرامي، مبديا استعداد الإقليم لاستقبال الجرحى في مستشفياته، في حين أعرب رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني عن تضامنه مع ذوي التفجيرين.

وفي ذات السياق أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن أمله بتوصل الاطراف المعنية الى المتورطين بالحادث، مضيفا ان الإرهاب ضد الحياة والاستقرار، وعدو مشترك لجميع الأطراف، وان القضاء عليه من الجذور بحاجة إلى تنسيق مشترك لجميع الأطراف.

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