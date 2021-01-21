السفارة الأميركية: تفجير ساحة الطيران عمل جبان مستهجن

2021/01/21 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الهجوم الانتحاري الذي استهدف ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، فيما وصفته بالجبان.

وقال بيان نقلته السفارة الأميركية، إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران ببغداد والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين العراقيين الأبرياء.

وأضاف البيان، أن هذا الاعتداء عمل جبان مستهجن ويبرز مخاطر الإرهاب التي لا يزال ملايين العراقيين يواجهونها، متقدمة بالتعازي الى أسر هؤلاء الضحايا، معربة عن آملها بالشفاء العاجل للمصابين.

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