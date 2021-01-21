أحدث حصيلة للاصابات والتعافي والوفيات بكورونا في الاقليم

2021/01/21 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 77 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 330 وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

1.



الفحوصات: (4130 فحوصات جديدة)

• (1614) اربيل

• (615) السليمانية

• (1849) دهوك

• (3) حلبجة

• (20) كرميان

• (29) رابرين

2.



الاصابات: (77 اصابة جديدة)

• (17) اربيل

• (22) السليمانية

• (34) دهوك

• (0) حلبجة

• (4) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (923 حالات شفاء جديدة)

• (321) اربيل

• (175) السليمانية

• (351) دهوك

• (0) حلبجة

• (34) كرميان

• (42) رابرين

4.



الوفيات: (4 حالة وفاة)

• (1) اربيل

• (2) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

5.



احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 101897 (353439 اربيل ، 215184 السليمانية، 439879 دهوك، 7395 حلبجة)

الاصابات 105416 (36659 اربيل ، 30480 السليمانية، 35177 دهوك، 3100 حلبجة )

الشفاء 90627 (32486 اربيل ، 25788 السليمانية، 29397 دهوك، 2956 حلبجة)

تحت العناية الصحية 11337 ( 3252 اربيل ، 3006 السليمانية، 5078 دهوك، 1 حلبجة)

الوفيات 3452 (921 اربيل ، 1686 السليمانية، 702 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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