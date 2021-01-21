2021/01/21 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، تفجيري بغداد الارهابيين الذي استهدف المدنيين في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وقال المركز في بيان: انه يستنكر مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني الانفجار الارهابي الذي طال الابرياء من ابناء شعبنا العراقي اليوم، داعين الحكومة العراقية لحماية ارواح المواطنين وحفظ الأمن والنظام والحفاظ على وحدة العراق وتفويت الفرصة على الساعين لعرقلة سير العملية السياسية والانتخابات القادمة في بلادنا.

واضاف البيان: انه لا يسعنا بهذة المناسبة الأليمة الا ان نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء راجين من الله عزوجل ان يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد أرواح شهدائنا الابرار برحمته و يمن على الجرحى الشفاء العاجل.

PUKmedia بغداد

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني تستنكر تفجيري العاصمة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني تستنكر تفجيري العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).