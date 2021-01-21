حزب الدعوة يحذر من محاولات لجر العراق الى الفتن والصراعات

2021/01/21 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ادان حزب الدعوة الاسلامية، الخميس، تفجيرات ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، محذرا من محاولات لجر العراق مرة اخرى الى إشعال الفتن والصراعات.

وذكر الحزب في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 كانون الثاني 2021)، أنه "يستنكر ويشجب الحادث الارهابي الذي استهدف صباح هذا اليوم الكسبة والعمال والمتسوقين في الباب الشرقي في العاصمة بغداد، والذي ذهب ضحيته ثلة من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح".

وأضاف البيان، أن "هذا الفعل الاجرامي يشير الى المجاميع الارهابية ولاسيما التكفييرين من الدواعش وخلاياهم التي بدأت تنشط منذ مدة في اطراف بغداد وبعض المحافظات".

واوضح، أن "عودة التفجيرات الى بغداد هو مؤشر خطير يتوجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات الجدية والفاعلة لمنع تكرارها، والتحقيق السريع في أسباب هذا الخرق الامني الفاضح"، محذرا من "محاولات الاعداء جر البلاد مرة اخرى الى اشعال الفتن والصراعات وتصفية الحسابات وتنفيذ الاجندات الخارجية".

ودعا حزب الدعوة في البيان العراقيين الى "الحذر وتفويت الفرصة على أعداء العراق الغاشمين في ضرب استقراره وأمنه ووحدته الوطنية"، مطالبا القوات الامنية والحشد الشعبي والاجهزة الاستخبارية والمخابرات الى "اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الارهابيين وحواضنهم بتنفيذ اجندتهم الخبيثة والمجرمة".

ا.ح

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