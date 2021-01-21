2021/01/21 | 17:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

299 مشاهدة

شكل محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات الباب الشرقي في بغداد.

وقال عطا في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (21 كانون الثاني 2021)، ان "محافظة بغداد تولي اهتماما بالغا لشريحة المتضررين من جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية"، مؤكدا "الايعاز بتشكيل لجنة متخصصة من موظفي دائرة التعويضات لانجاز معاملاتهم التعويضية على الفور".

وقدم العطا "تعازيه لذوي الشهداء داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وكذلك الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة عاجلة لانجاز معاملات ضحايا تفجيرات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).