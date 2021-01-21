استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة غربي بغداد

2021/01/21 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي غربي بغداد، وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز ان عبوة ناسفة انفجرت على رتلا للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

واوضح المصدر ان الانفجار وقع اثناء مرور الرتل على الخط السريع في ابو غريب، لافتا الى ان الانفجار اسفر عن اصابة احد عناصر الشركة الامنية.

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