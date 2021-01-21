السفارة الألمانية لدى بغداد تدين ’تفجيري الطيران’

2021/01/21 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏تدين السفارة الألمانية بشدة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في بغداد اليوم.ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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