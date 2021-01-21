بعد اعتداء بغداد.. إقالات وتغييرات أمنية واستخباراتية بأمر الكاظمي

2021/01/21 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحاري الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد، الخميس.

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