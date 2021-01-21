2021/01/21 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد: تشكيل لجنة عاجلة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الطيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: تشكيل لجنة عاجلة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الطيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: تشكيل لجنة عاجلة لإنجاز معاملات ضحايا تفجيرات الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).