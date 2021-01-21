علي حصني خارج اسوار الصقور

2021/01/21 | 17:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، فسخ عقد المهاجم علي حصني بالتراضي.

وقال مدير فريق القوة الجوية مهدي جاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة القوة الجوية وبالتنسيق مع الكادر التدريبي، قررت فسخ عقد علي حصني”.

واوضح ان “الامور ستنتهي بالتراضي بين الطرفين بعد منح اللاعب كتاب الاستغناء للبحث عن فريق جديد في قادم الايام”.

ومن المؤمل ان يعود حصني الى فريقه السابق الميناء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



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